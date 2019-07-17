«Растем вместе»: Наталья Шабунина рассказала о новом накопительном счете от банка «Возрождение»

Экономика 17.07.2019 11:21 Реклама
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17.07.2019 11:21
Один из старейших банков Волгограда, входящий в крупнейшую финансовую группу ВТБ – банк «Возрождение» – предложил своим клиентам новый накопительный счет «Растем вместе».
6,30% годовых – таков максимальный доход на фактический остаток, который позволяет получить счет. О новом продукте рассказала ИА «Высота 102» Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
Новый счет Банка бессрочный, открывается в рублях РФ, без ограничений на пополнение и частичное снятие. Проценты начисляются на фактический остаток на счете и выплачиваются ежемесячно с капитализацией процентов.
«Накопительный счет "Растем вместе" доступен для всех действующих клиентов Банка, в том числе уже имеющих накопительные счета и вклады в "Возрождении". Доходность по нему соизмерима с классическим вкладом и количество счетов на одного клиента не ограничено», – пояснила Наталья Шабунина. – Таким образом, мы стараемся не только привлекать новых клиентов, но и поощрять действующих, предлагая им дополнительные возможности выгодного размещения средств».
Процентная ставка зависит от суммы вклада и составляет от 4,50% до 6,30%.
Открыть накопительный счет «Растем вместе» можно в Интернет-банке, Мобильном банке, в Личном кабинете банкомата или терминала. Дальнейшие операции по счету могут совершаться как с использованием дистанционных каналов обслуживания, так и в офисах Банка.
«Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе Банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов. В Волгоградской области Банк обслуживает более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысячи компаний.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.
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