В Волгограде на рокадной дороге станет больше ливнеприемников

Общество 16.07.2019 17:17
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16.07.2019 17:17
Власти Волгограда сделали выводы после очередных ливней, которые подтопили отдельные участки городских дорог. Об этом сообщает ИА «Высота 102». За сутки в минувшую пятницу, 12 июля, в областном центре выпало больше среднемесячной нормы осадков. В целом, как отмечают специалисты, система ливневой канализации справилась со своей задачей. В течение 30-40 минут после пиковых нагрузок на дождеприемники вода уходила с дорог.
Тем не менее, стихия помогла коммунальным службам выявить наиболее проблемные места. Одно из таких – так называемый Комсомольский спуск на рокадную дорогу. Данный участок Нулевой Продольной оказался наиболее подтопленным во время пятничного дождя. По проезжей части даже плавали водоналивные баки, между которыми лавировали автомобили.
Как пояснил заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник, профильные службы разрабатывают комплекс мероприятий для увеличения пропускной способности ливневок в точках концентрации воды. В том числе, речь идет о разворотном кольце в районе пересечения набережной с улицей Комсомольской. В рамках дальнейшего благоустройства Центральной набережной планируется увеличение отвода ливневых стоков в данном месте. Однако проблему необходимо решать уже сегодня. «Сейчас вопрос стоит об увеличении количества решеток в асфальте для принятия в пиковые моменты большего количества воды», - пояснил вице-мэр.
После прошедших на минувшей неделе обильных осадков коммунальщики очистили и проверили систему ливневой канализации. Олег Тетерятник особенно подчеркнул, что она находится в исправном состоянии и обеспечивает прием сточных вод в пределах среднемесячных норм выпадения осадков. Не справляются со своей задачей ливневки только во время экстремальных нагрузок.
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