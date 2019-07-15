В Волгограде женщина-врач скрылась после ДТП с двумя иномарками (ВИДЕО)











Медик отрицала, что пила спиртное до момента аварии, но от прохождения медосвидетельствования отказалась, пояснив, что алкоголь выпила лишь дома, чтобы снять стресс. В отношении женщины были составлены административные материалы. Пока суд лишил ее водительских прав за оставление места ДТП на один год. Однако ее еще ждет суд за нарушение ПДД. Врача могут лишить прав еще на 2,5 года.

Женщину-врача лишили сегодня прав за оставление места ДТП. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария случилась вечером в субботу, 13 июля, на пересечении улиц Комсомольской и Чуйкова в Центральном районе. Водитель кроссовера “Audi Q3” столкнулся с двумя машинами “KIA Sportage”и “Toyota”. При этом автолюбитель выехал на полосу встречного движения, а затем скрылся с места аварии. Утром водителя задержали. Как оказалось, за рулем иномарки была 43-летняя женщина, работающая врачом одной из городских больниц. Ее помогли найти записи с камер видеонаблюдения. Волгоградку доставил в отдел полиции.