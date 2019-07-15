В Волгограде прощаются с погибшей судьей

Общество 15.07.2019 11:34
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15.07.2019 11:34
Сегодня в Волгограде проходят похороны судьи Волжского городского суда Татьяны Секериной, погибшей 11 июля при падении с 16-го этажа. Как сообщает ИА "Высота 102", церемония прощания идет в эти минуты в городском ритуальном комплексе на улице Землячки. Проводить Татьяну Секерину в последний путь пришли ее родственники, друзья и коллеги из судейского сообщества региона - всего около 100 человек. Похоронят ее на новом ворошиловском кладбище.
Напомним, Татьяна Секерина погибла в результате падения из окна 16-этажного дома №17 по улице Пархоменко. В настоящий момент точно неизвестно, что стало причиной гибели женщины. Однако следователи СУ СКР по региону, которые проводят проверку по данному факту, склоняются к версии, что ее смерть не носила криминального характера.
По словам друзей и коллег Татьяна Секерина была очень веселым человеком с отличным чувством юмора. Очень любила свою дочку. Ее отличали смелость и верность принципам. По их мнению, трудно поверить в то, что она могла бы сама уйти из жизни.
Известно, что Татьяна Секерина не дожила всего двух недель до своего 48-летия. Судьей она стала в феврале 2004 года. Имеет 5 квалификационный класс судьи, что по словам ее коллег, довольно высокий уровень для судьи городского суда. Она вела целый ряд резонансных дел - одним из последних стало дело о волжанине, расстрелявшем соседа из-за громкой музыки.
Фото Т. Секериной с сайта Волжского горсуда
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