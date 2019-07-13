Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг





Житель Волгограда хотел купить на ночь проститутку и стал жертвой мошенников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, 25-летний волгоградец пожаловался на обман в полицию. По словам заявителя, который проживает в Советском районе, ночью после употребления спиртного он решил воспользоваться услугами сексуального характера, которые, согласно объявлению в социальной сети, предлагала молодая женщина. Для этого ему необходимо было проследовать в Краснооктябрьский район и перевести на указанный счет 3,5 тысячи рублей. Доехав на такси по указанному адресу и перечислив деньги, мужчину ждало разочарование. Телефон женщины с низкой социальной ответственностью оказался недоступен, а по указанному адресу располагалась швейная мастерская.



