



К двум годам колонии общего режима приговорил суд жителя Жирновска, причинившего серьезный вред здоровью четырехмесячного пасынка. Об этом сегодня рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. ЧП произошло в декабре прошлого года. Тогда в больницу доставили малыша, у которого врачи диагностировали внутримозговое кровоизлияние и обнаружили на теле много синяков. Следователи выяснили, что причиной травм малыша стал 21-летний отчим. Он жил с гражданской супругой и тремя её малолетними детьми. Однажды, услышав плач пасынка, злоумышленник схватил его на руки и стал сильно трясти. Остановился он лишь тогда, когда младенец затих. Через три дня детский крик вновь вывел мужчину из себя – он с силой сжал голову мальчика, а потом снова стал его трясти. После этого ребенка госпитализировали в центральную районную больницу, а позже доставили в Волгоград.

Было возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимались следователи Жирновского МрСО регионального СУ СКР. Гособвинение поддерживалось прокуратурой Жирновского района.