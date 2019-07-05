Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от Путина

Общество 04.07.2019 16:16
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04.07.2019 16:16
Благодарность президента Российской Федерации объявлена вице-губернатору Волгоградской области Владимиру Шкарину. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на распоряжение президента, глава государства отметил высокопоставленного чиновника "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".
Напомним, Владимир Шкарин был назначен заместителем губернатора Волгоградской области в декабре 2017 года. До этого он возглавлял областной комитет здравоохранения. В июне текущего года Владимира Шкарина избрали новым ректором Волгоградского государственного медицинского университета. Голосование было тайным. Свой выбор из двух кандидатов, аттестованных комиссией Минздрава РФ, сделали 183 делегата от всех структурных подразделений ВолгГМУ. За кандидатуру Владимира Шкарина проголосовали 172 человека. Протоколы конференции будут направлены в министерство здравоохранения РФ, которое впоследствии заключит с новым ректором трудовой договор сроком на 5 лет.
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