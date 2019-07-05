“Пресекли 3 миллиона нарушений”: в Волгограде подвели итоги работы в 83-й день рождения" Госавтоинспекции
Общество 03.07.2019 13:51
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03.07.2019 13:51
И днем, и ночью на своем посту - именно этими словами можно описать непростую службу сотрудников Госавтоинспекции. В праздничный день - 83-ю годовщину создания службы, с успехами в работе стражей дорожного порядка поздравил главный полицейский Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, сообщает ИА “Высота 102”. Он поблагодарил дорожных полицейских за службу и вручил ведомственные награды самым отличившимся сотрудникам. Лучшие сотрудники ГАИ, по решению губернатора Андрея Бочарова, получили памятные знаки за вклад в обеспечение безопасности в период ЧМ-2018. Вспомнили и о тех, кого уже нет. Автоинспекторы возложили сегодня цветы и венки к стеле памяти сотрудников ГАИ-ГИБДД, погибших при исполнении служебного долга.
Отметим, что только в прошлом году сотрудники региональной ГАИ провели более 2,5 тысяч рейдов и различных профилактических мероприятий. Удалось не допустить роста числа аварий на дорогах, которые происходят, в том числе, и по вине пьяных водителей. А количество аварий, в которых погибли или пострадали люди, уменьшилось на 5%.
Пресекли сотрудники ДПС и ГИБДД почти 3 миллиона нарушений правил дорожного движения. Были задержаны более 8 тысяч пьяных водителей и тех, кто отказался проходить медосвидетельствование. Осмотрели стражи порядка более 20 тысяч транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли более 9,5 тысяч водителей автобусов, а также пресекли около 650 нарушений, которые совершили должностные лица перевозчиков. За это же время они раскрыли более полутора тысяч краж, угонов и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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