



С чего начинается родина? Для жителей поселка Сады Придонья в Городищенском районе – с бескрайних яблоневых садов. Именно здесь производит соки, детское питание и напитки на растительной основе одна из самых известных в России и за её пределами компания «Сады Придонья».

Условиям жизни местного населения можно позавидовать – ухоженные улицы, хорошие дороги, 100% газификация, достойная работа, строительство нового жилья для сотрудников предприятия.

В Садах Придонья не останавливаются и продолжают реализовывать жизненно важные социальные проекты, чтобы жизнь селян была комфортной и перспективной.

Как сообщает ИА «Высота 102», накануне здесь состоялось торжественное открытие сразу нескольких социальных объектов. На мероприятие были приглашены партнеры и сотрудники компании, почетные жители региона, представители областной и районной администраций, депутаты Госдумы.

На месте прежней рабочей столовой построен современный гостинично-ресторанный комплекс. Комфортабельные номера, современный конференц–зал и ресторан, где можно обеспечить питанием одновременно 250-300 человек - все это разместилось на площади 1500 квадратных метров.

По мнению президента компании Андрея Самохина, развитие социальной сферы и открытие новых возможностей очень важно не только для компании, но и всех жителей российских сел.

Вторая красная ленточка была перерезана при открытии в парке семейного отдыха нового фонтана.

В парке с вымощенными дорожками, ротондами и сотнями декоративных растений организаторы праздника создали волшебную атмосферу: живые скульптуры, гигантские персонажи на ходулях в волшебных красочных костюмах и множество развлекательных зон радовали и детей и взрослых.

Теперь в парке появился самый главный объект – фонтан, получивший в результате народного голосования название «Преображение». Диаметром 10 метров и выполненный из массива розового мрамора он впечатлил пришедших на праздник жителей поселка изготовленными в Италии бронзовыми статуями жеребцов в полный рост. По традиции фонтан был освящен, и в небо взмыли сотни шаров. Так жители Садов Придонья поделились своими эмоциями с жителями всего региона.

Андрей Самохин высказал слова благодарности всем, кто создавал парк. А это - архитекторы, строители, ландшафтные дизайнеры и даже ученики поселковой школы, которые вместе с агрономами Садов Придонья высаживали здесь липы, березы, крымские сосны, скальные можжевельники. В свою очередь администрация региона отметила президента компании за высокую социальную ответственность.

Кульминацией праздника стало выступление Государственного Кубанского Казачьего хора. Над новым парком и храмом Иоанна Воина в богатом историей и красивейшем месте - Садах Придонья звучали песни во славу России.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»