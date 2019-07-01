Общество

Сады Придонья продолжают преображать поселок в Городищенском районе Волгоградской области (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)

Общество 01.07.2019 13:07
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01.07.2019 13:07


С чего начинается родина? Для жителей поселка Сады Придонья в Городищенском районе – с бескрайних яблоневых садов. Именно здесь производит соки, детское питание и напитки на растительной основе одна из самых известных в России и за её пределами компания «Сады Придонья». 
Условиям жизни местного населения можно позавидовать – ухоженные улицы, хорошие дороги, 100% газификация, достойная работа, строительство нового жилья для сотрудников предприятия. 
В Садах Придонья не останавливаются и продолжают реализовывать жизненно важные социальные проекты, чтобы жизнь селян была комфортной и перспективной. 
Как сообщает ИА «Высота 102», накануне здесь состоялось торжественное открытие сразу нескольких социальных объектов. На мероприятие были приглашены партнеры и сотрудники компании, почетные жители региона, представители областной и районной администраций, депутаты Госдумы. 
На месте прежней рабочей столовой построен современный гостинично-ресторанный комплекс. Комфортабельные номера, современный конференц–зал и ресторан, где можно обеспечить питанием одновременно 250-300 человек  - все это разместилось на площади 1500 квадратных метров.
По мнению президента компании Андрея Самохина, развитие социальной сферы и открытие новых возможностей очень важно не только для компании, но и всех жителей российских сел.
Вторая красная ленточка была перерезана при открытии в парке семейного отдыха нового фонтана. 
В парке с вымощенными  дорожками, ротондами и сотнями декоративных растений  организаторы праздника создали волшебную  атмосферу: живые скульптуры, гигантские персонажи на ходулях в волшебных красочных костюмах и множество  развлекательных зон радовали и детей и взрослых.
Теперь в парке появился самый главный объект – фонтан, получивший в результате народного голосования название «Преображение».  Диаметром 10 метров и  выполненный из массива розового мрамора он впечатлил пришедших на праздник жителей поселка изготовленными в Италии бронзовыми  статуями жеребцов в полный рост. По традиции фонтан был освящен,  и в небо взмыли сотни шаров. Так жители Садов Придонья поделились своими эмоциями с жителями всего региона.
Андрей Самохин высказал слова благодарности всем, кто создавал парк. А это - архитекторы, строители, ландшафтные дизайнеры и даже ученики поселковой школы, которые вместе с агрономами Садов Придонья высаживали здесь липы, березы, крымские сосны, скальные можжевельники. В свою очередь администрация региона отметила президента компании за высокую социальную ответственность. 
Кульминацией праздника стало выступление Государственного Кубанского Казачьего хора. Над новым парком и   храмом Иоанна Воина в богатом историей и красивейшем месте - Садах Придонья звучали песни во славу России.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»


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