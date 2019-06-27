Общество

На Привокзальной площади в Волгограде устанавливают новую остановку

Общество 27.06.2019 15:10
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27.06.2019 15:10


Накануне  рабочие начали устройство закладных конструкций  для установки нового павильона на остановке общественного транспорта «Железнодорожный вокзал». В ближайшее время здесь появится современный павильон из ударопрочного стекла, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. Ранее, напомним, горожане и гости города жаловались на то, что на оживленной остановке общественного транспорта, которая является конечной для нескольких маршрутов, негде спрятаться ни от солнца, ни от дождя. Три остановочных павильона, которые здесь раньше стояли, демонтировал собственник объектов – одна из коммерческих организаций. 
Как пояснили в администрации города, сейчас рабочие муниципальных служб устанавливают павильоны  в Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. На сегодняшний день уже обновлено 32 остановочных пункта в южных районах города. Всего в течение года будет установлено 69 павильонов. 
Напомним, в 2017-2018 годах в городе вдоль оживленных магистралей – на пр. им. В. И. Ленина и Маршала Жукова, ул. Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской – появились  86 современных павильонов. 

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