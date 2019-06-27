Общество

В Волгограде регоператор капитально ремонтирует столетний дом царицынской застройки

Общество 27.06.2019 11:47
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27.06.2019 11:47


Еще один дом-памятник, объект культурного наследия регионального значения, дождался капитального ремонта. В этом году Фонд капитального ремонта приступил к обновлению дома №3 по ул. Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда. Улица одна из немногих сохранила дух и атмосферу старого купеческого Царицына — практически все дома на ней были построены в XVIII-XIX веках.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба» Фонда, последний капитальный ремонт в доме № 3 по ул. Пугачевской производился после войны — в 50-х годах прошлого века. 
В этом году подрядная организация капитально обновляет кровлю, фасады здания, а также всю внутридомовую инженерную инфраструктуру. Уже проведены работы по усилению фундамента, заменена часть коммуникаций. Ведутся фасадные работы. Стоимость строительно-монтажных работ, согласно договору, составляет 5,5 миллиона рублей.

Напомним, капитальный ремонт домов, входящих в перечень объектов культурного наследия, начинается с подготовки проектной документации, которая в обязательном порядке проходит историко-государственную экспертизу. За ходом работ на домах такой категории следят специалисты организаций строительного контроля, также осуществляется авторский надзор.
В краткосрочном плане работ по капитальному ремонту на 2019 год в Волгоградской области вошли 24 дома – объекта культурного наследия регионального значения: из них десять – в Волгограде, тринадцать – в Волжском и один – в Камышине. Всего же в текущем году регоператор капитально отремонтирует 323 многоквартирных дома в регионе.

Справка:
В 2019 году дому № 3 по ул. Пугачевской официально исполнилось 102 года. Однако, по словам известного краеведа Романа Шкоды, построен он был еще в конце XIX века. Предположительно, владелец дома – купец Гольдин – расположил здесь цех по переработке рыбы. Толщина стен в доме составляет 50 сантиметров: благодаря этому дом не нагревался летом и не переохлаждался зимой. К слову, искусство и мастерство царицынских строителей до сих пор восхищает современных рабочих: по оценкам представителя подрядной организации, состояние фундамента дома, учитывая возраст строения, находится в удовлетворительном состоянии. 

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