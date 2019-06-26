В Волгограде вода на двух пляжах не прошла проверку Роспотребнадзора





Пробы воды, взятые в местах отдыха на набережной им. Тулака и на правом берегу Волги на ул. Грамши, не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает территориальное управление Роспотребнадзора, специалисты которого осуществляют контроль за безопасностью воды водоемов, почвы (песка) в зонах рекреаций, расположенных на территории Волгоградской области.

С учетом полученных результатов анализов проб специалисты не рекомендуют купаться на указанных пляжах в Советском и Тракторозаводском районах Волгограда. Отмечается, что все остальные проведенные лабораторные испытания воды водных объектов, почвы (песка) соответствуют установленным нормативам в полном объеме. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были.



