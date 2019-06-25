В Волгограде злоумышленники в жару «высушили» целый поселок





Незаконная врезка оставила на несколько дней в жару без воды поселок Татьянка-2 в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". По информации "Концессии водоснабжения", больше недели около 600 жителей поселка страдали от практически полного отсутствия питьевой воды из-за незаконной врезки в водопровод.

По мнению обитателей улиц Адлерской, Жлобы, Кагальницкой, причиной засухи в трубах стала незаконная врезка в систему городского водоснабжения, ведущая на территорию крупного промышленного предприятия, расположенного в поселке. Коммунальщики обнаружили траншею, по которой шла незаконная пластиковая магистраль диаметром 100 миллиметров. Ее заглушили, давление воды в поселке нормализовалось. Сейчас рабочие ищут начало нелегального водовода, чтобы отрезать его от системы водоснабжения Волгограда, и место, куда ведет магистраль. Это позволит установить лиц, виновных в обезвоживании поселка и потребовать от них возмещения причиненного компании ущерба.



