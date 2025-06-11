Миграционные службы в Волгоградской области не примут иностранцев в День России





В Волгоградской области подразделения по вопросам миграции в предстоящие праздничные дни будут вести прием только 14 июня. Как сообщает V102.RU, в управлении рекомендовали гражданам заблаговременно изучить график работы необходимого подразделения.

В связи с празднованием Дня России и переносом выходных, 12 и 13 июня все подразделения по вопросам миграции прием граждан осуществлять не будут. Прием граждан пройдет 14 июня с 09:00 до 13:00.

Госавтоинспекция региона также предупреждает граждан о выходных днях 12 и 13 июня. Работа регистрационно-экзаменационных подразделений будет осуществляться 14 июня с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

В ведомстве также напоминают, что записаться можно через сайт Госуслуг.