Общество

Волгоградцам рассказали, где заработать полмиллиона

Общество 11.06.2025 13:56
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11.06.2025 13:56


Эксперты рейтинга сервиса hh.ru рассказали о самых крупных зарплатах, предлагаемых компаниями в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, 500 тысяч рублей смогут получить специалисты в сфере информационной безопасности, но при соблюдении определенных условий. 

Так, претендент должен иметь диплом о высшем образовании по информационной безопасности, опыт работы не менее трех лета, а также знание сетевой модели OSI. Специалисту предстоит обеспечить защиту информационных активов компании, отслеживать и предотвращать киберугрозы, разрабатывать и внедрять меры защиты данных. 

Одной из самых высокооплачиваемых в регионе вакансией также стала должность директора по строительству. Данному специалисту работодатель обещает зарплату от 300 тысяч рублей на руки. На руководящей должности претенденту необходимо заниматься организацией производственных процессов, контролировать выполнение плановых показателей СТО и вести отчетность. 

Такую же сумму предлагают директору агропромышленного комплекса. Работник обязан будет контролировать выполнение всех видов сельскохозяйственных работ предприятия. 

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