Общество

В Волгограде до 16 июня закроют проезд между ул. Голубинской и ул. Глубокоовражной

Общество 11.06.2025 16:17
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11.06.2025 16:17


11 июня в Центральном районе Волгограда изменится схема автомобильного движения. Как сообщает ИА «Высота 102», в связи с реконструкцией переезда через трамвайные пути будет приостановлено автомобильное движение по проезду между ул. Голубинской и ул. Глубокоовражной. Ограничения будут действовать с 22:00 11 июня до 5:00 16 июня.

- Подрядной организации предстоит демонтировать старую рельсошпальную решетку, обустроить новое основание пути, смонтировать современное трамвайное полотно. На финальном этапе специалисты уложат новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, - рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

По информации властей, объезд автолюбители смогут осуществить по ул. Рокоссовского, ул. Голубинской, ул. Балонина, ул. Володарского, ул. Глубокоовражной и ул. Скосырева.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 25 мая была приостановлена работа трамваев №№2, 4, 5, 6, 7 и 10 в связи с реконструкцией участка путей по ул. Ангарской в границах ул. Голубинской и ул. Волчанской.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"

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