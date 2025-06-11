Котово и два села останутся без воды 15 июня из-за новой аварии

В Котово Волгоградской области 15 июня вновь отключат воду. Как сообщает ИА «Высота 102», неприятную новость сообщили местные власти. Отключение связано с обнаруженными утечками на водоводе Филино-Котово в 4-х км от Филинского водозабора. Это стало причиной нехватки воды в городе.
- На одном участке необходима замена 25 метров трубы диаметром 530 мм, на остальных требуются сварочные работы, - говорится в сообщении администрации.
В связи с предстоящими работами в Котово, а также в селе Ефимовка и хуторе Нижние Коробки 15 июня в 13-00 ч. будет отключено водоснабжение до ликвидации замены трубы. В связи с этим власти просят жителей сделать запасы воды. Чиновники обещают, что будут подвозить питьевую и техническую воду по заявкам через диспетчера МУП «Котово-Водоканал
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что жители микрорайона Серино в Котово уже 22 дня выживают без воды. У людей высохли огороды, нечем поить скотину. В тяжелой ситуации оказались семьи с детьми и лежачими больными. Перебои с водой наблюдаются и в многоквартирных домах.
Фото Единого портала ЖКХ Котово и Котовского района t.me (архив)