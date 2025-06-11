22 дня без воды: жители микрорайона в Котово – на нервном срыве





Жители микрорайона Серино в Котово Волгоградской области вот уже 22-й день выживают без воды. У людей сдают нервы. Как рассказали V102.RU котовчане, уже третью неделю подряд пусто в кранах домов на улицах Ангарская, Мичурина, Бауманскоая, Зеленая, Красная, Ермана и многих других. На постоянные перебои с ресурсом жалуются также и жители многоквартирных домов. Местные паблики переполнены гневными комментариями и требованиями ответа, когда будет вода? О накале страстей свидетельствует лишь один отрывок из переписки с чиновниками.

- Добрый день. Когда будет жизненно необходимый ресурс-вода в Серино??? – задается в очередной раз вопросом одна из пользователей.

- Добрый день! Продолжается поиск причин нехватки воды в некоторых районах города. На это время организован подвоз воды по заявкам, - отвечает администрация.

- Вы меня, конечно, извините, вы иголку в стоге сена ищете? Три недели нет воды, а Вы занимаетесь отписками. Это не ответ! Расскажите, где вы ищете и как причины нехватки воды жителям города публично? Вы просто издеваетесь над людьми! Вашими подвозами можно постирать бельё, помыть несколько раз в день лежачего больного? Это просто невозможно! – не выдерживает котовчанка.

- Сегодня 22 дня как нет воды вообще на ул. Ермана - откройте заглушки, не издевайтесь над людьми! – присоединяется другая жительница.

- Огороды посохли, скотину нечем поить. Когда это все прекратится? - возмущаются люди.

Напомним, с конца мая в Котово произошло несколько аварий на водоводе в городской черте. После их устранения, впрочем, мало что менялось. Вода появлялась на некоторое время, затем исчезала, после чего власти вновь заявляли об очередном порыве. Затем они озвучили версию о неработающем насосе на водоводе Филино-Котово, который должны были срочно отремонтировать. Однако ситуация остается напряженной. Несмотря на то, что чиновники заявляют о подвозе воды, даже техническую жидкость, по словам жителей, развозят редко, да ее и не хватает на все нужды. Так, водители не разрешают набирать больше трех ведер в руки, объясняя, что не хватит другим.

В то же время сегодня в соцсетях стали распространять фото телефонограммы городского водоканала, где содержится предупреждение о тотальном отключении холодной воды в городе с 15 июня в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе Филино-Котово. Люди восприняли это не иначе, как издевательством, так как многие жители ее и так не видят, или вынуждены довольствоваться короткими включениями.

Одновременно глава Котовского района Волгоградской области Олег Кузьмин на своих страницах в соцсетях не поднимает тему коммунального бедствия. Чиновник регулярно поздравляет жителей с очередным праздником, отчитывается о проведении совещаний, но не на тему водоснабжения. Например, сегодня, 11 июня, он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в связи с введением особого противопожарного режима на территории Котовского района. Каким образом в районе собираются обеспечивать пожарную безопасность в условиях отсутствия воды, Олег Кузьмин жителям не пояснил.