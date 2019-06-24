Общество 24.06.2019 15:48
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24.06.2019 15:48
Коммерсант, осуществлявший деятельность по управлению многоквартирными домами на территории города Котово, после вмешательства прокуроров погасил задолженность по выходным пособиям на сумму порядка 700 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверка была проведена по обращению уволенных работников. Как выяснилось, 25 человек не получили выходные пособия и денежные компенсации за неиспользованный отпуск в сумме свыше 680 тысяч рублей. В адрес работодателя было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок иных выплат, предусмотренных трудовым законодательством). В настоящее время задолженность перед бывшими работниками полностью погашена.
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