Общество

В Волгоградской области восстанавливают размытые прошлогодним паводком автодороги

Общество 24.06.2019 14:14
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24.06.2019 14:14


К поиску подрядчиков на выполнение работ по восстановлению размытых в прошлом году паводком автодорог приступили в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на эти цели из бюджетов двух районов планируется направить свыше 10 миллионов рублей. Эти деньги выделяются на восстановление автодороги к с. Бурлук - с. Сосновка в Котовском районе и автодорог на территории Новониколаевского городского поселения. Так, в р.п Новониколаевский должны быть восстановлены автомобильные дороги по ул. Первомайской, ул. Привокзальной, ул.Октябрьской, ул.Кустарной, ул.Школьной, ул.Садовой и ул. Народной. На это отводится 25 дней с даты подписания муниципального контракта. Общая протяженность участков, подвергшихся разрушения на данных дорогах, составляет 1,615 км. 
В Котовском районе автодорогу должны восстановить за 60 дней с даты подписания контракта. Согласно документам, автодорога с.Бурлак-с.Сосновка грунтовая, ее протяженность составляет 4 км. Помимо восстановления самой размытой дороги здесь планируют обустроить водосливные лотки. 
Напомним, что несмотря на неблагоприятные прогнозы, сильного паводка в Волгоградской области этой весной не случилось. Однако паводок-2018 до сих пор напоминает о себе. В прошлом году в зону затопления попали более 10 районов. Инфраструктуре региона был причинен серьезный ущерб.
На фото паводок-2018

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