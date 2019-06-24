Общество

«Не пускать большегрузы»: на Волжской ГЭС сократили пробки, но это временно

Общество 24.06.2019 14:01
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24.06.2019 14:01


Приятная неожиданность ожидала сегодня волжан, уставших от изнурительных поездок по Волжской ГЭС. «Сегодня плотину проехали минут за 15, тогда как обычно это время составляло от 30 до 40 минут», - поделились с ИА «Высота 102» удивленные читатели. Как отметили жители, на дороге появилась новая разметка. Теперь машины двигаются в один ряд только в самых узких местах дороги – напротив участков, где идет ремонт. Раньше, например, однорядное движение со стороны Волжского начиналось прямо с начала дороги через ГЭС. В результате многим волжанам приходилось выходить из дома с запасом почти в 1 час, чтобы вовремя добраться на работу в Волгоград. 
Заместитель генерального директора компании «Рисна», которая занимается реконструкцией моста,  Петр Шевцов подтвердил, что, действительно, накануне на дороге через Волжскую ГЭС нанесли новую разметку. «Удалось перераспределить потоки машин, но главная причина сокращения времени на пересечение моста кроется в другом – мы отфрезеровали асфальт, устранили выбоины и кочки, поэтому скорость машин заметно увеличилась», - рассказал ИА «Высота 102» Петр Геннадьевич.
Впрочем, он выразил опасение, что это – ненадолго. «Из-за жары, которая сейчас стоит, асфальт скоро может снова пойти неровностями. По моему мнению, необходимо в такую погоду ограничить движение большегрузов на мосту – пускать транспорт только ночью. Такая практика, при превышении температуры воздуха 32 градусов по Цельсию,  уже применяется на федеральных трассах, ее надо применить и здесь», - поделился замгендиректора компании.
Напомним, ремонт моста через Волжскую ГЭС начался этой весной. В результате движение на этом участке крайне затруднено. Особенно тяжело переносят водители и пассажиры время ожидания в пробках в жару, которая сейчас установилась в регионе. 

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