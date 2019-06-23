Общество

В Волгограде перевозчики бьются за оставшиеся маршруты

Общество 23.06.2019 17:34
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23.06.2019 17:34


Волгоградское УФАС признало недействительными итоги  открытого конкурса на пассажирские перевозки по маршруту №5а «Детский центр – Родниковая долина». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольное ведомство. Департаменту городского хозяйства администрации Волгограда выдано соответствующее предписание. Поводом для такого решения послужила жалоба перевозчика – «Простого товарищества «Товарищество 5а», которое сначала являлось участником конкурса, а затем отозвало свою заявку. Несостоявшийся участник посчитал нарушающим свои права ряд условий конкурса -  продление срока подведения итогов, а также требование изменение класса транспортных средств с 1 января 2020 года. Так, первоначальным условием было наличие 18 автобусов малого класса, но со следующего года этот перечень должен был состоять из 12 автобусов малого класса и 6 автобусов среднего. В Волгоградском УФАС посчитали эти доводы обоснованными, также было указано, что заказчик не выставил обязательным условием расписание движения маршруток. Между тем, победителем открытого конкурса было признано ООО «Меридиан». Правда, департамент может обжаловать это решение в арбитражном суде Волгоградской области. Ранее по данному маршруту курсировали микроавтобусы на основании временных карт.


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