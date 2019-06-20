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Происшествия 20.06.2019 14:03
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20.06.2019 14:03
Молодого человека, пытавшегося расплатиться за покупку ненастоящими деньгами, задержали полицейские Дзержинского района. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне из ТРЦ "Мармелад" поступило сигнал о том, что один из клиентов магазина брендовой одежды попытался рассчитаться за покупку купюрой "банка приколов" номиналом в две тысячи рублей. Правоохранители выехали на место и задержали 21-летнего жителя Иркутска. Мужчина доставлен в отдел полиции. Также стало известно, что в тот же день в одном из кафе также купюрами "банка приколов" расплатился другой мужчина - его зафиксировали камеры наблюдения торговой точки. По данному факту проводится проверка. Правоохранители выясняют, не связаны ли между собой эти "шутники".
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