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В Волгограде житель Иркутска пытался купить одежду за рубли "банка приколов"

Происшествия 20.06.2019 14:03
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20.06.2019 14:03

Молодого человека, пытавшегося расплатиться за покупку ненастоящими деньгами, задержали полицейские Дзержинского района. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне из ТРЦ "Мармелад" поступило сигнал о том, что один из клиентов магазина брендовой одежды попытался рассчитаться за покупку купюрой "банка приколов" номиналом в две тысячи рублей. Правоохранители выехали на место и задержали 21-летнего жителя Иркутска. Мужчина доставлен в отдел полиции. Также стало  известно, что в тот же день в одном из кафе также купюрами "банка приколов" расплатился другой мужчина -  его зафиксировали камеры наблюдения торговой точки. По данному факту проводится проверка. Правоохранители выясняют, не связаны ли между собой эти "шутники".

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