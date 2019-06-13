Расследования

В Волгограде прокурор озвучил сроки наказания обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетский

Расследования 13.06.2019 16:29
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13.06.2019 16:29


По 8 лет лишения свободы должны получить, по мнению прокуратуры, обвиняемые во взрыве дома на проспекте Университетский. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, это озвучил на начавшихся сегодня судебных прениях представитель гособвинения. Напомним, на скамье подсудимых находятся Юраслав и Юрий Бабаяны, пытавшиеся самовольно провести водоповод в свой торговый павильон, а также исполнитель работ Владимир Лексункин.  
По мнению следствия, именно из-за попытки самовольной врезки, повредившей газовую трубу, 16 мая 2017 года произошел взрыв, унесший жизни 4 человек. Еще 10 тогда получили ранения.
Сам дом восстановлению не подлежал и его снесли. Жильцов расселили, а на месте трагедии разбили сквер. Отметим, что сами жители дома винят в случившемся не только Бабаянов и Лексункина, но и сотрудников газовой службы. По их словам, газовики не предприняли должных мер, чтобы избежать взрыва. Судебный процесс продолжается уже почти 10 месяцев, за это время состоялись почти полсотни заседаний. Владелец злополучного торгового павильона Юраслав Бабаян и Владимир Лексункин содержатся в СИЗО. Юрий Бабаян находится под домашним арестом.
Как стало известно информагентству, в последнем слове мужчины заявили, что они невиновны в случившейся трагедии.

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