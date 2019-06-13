В Волгограде прокурор озвучил сроки наказания обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетский
Расследования 13.06.2019 16:29
11912 14
13.06.2019 16:29
По 8 лет лишения свободы должны получить, по мнению прокуратуры, обвиняемые во взрыве дома на проспекте Университетский. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, это озвучил на начавшихся сегодня судебных прениях представитель гособвинения. Напомним, на скамье подсудимых находятся Юраслав и Юрий Бабаяны, пытавшиеся самовольно провести водоповод в свой торговый павильон, а также исполнитель работ Владимир Лексункин.
По мнению следствия, именно из-за попытки самовольной врезки, повредившей газовую трубу, 16 мая 2017 года произошел взрыв, унесший жизни 4 человек. Еще 10 тогда получили ранения.
Сам дом восстановлению не подлежал и его снесли. Жильцов расселили, а на месте трагедии разбили сквер. Отметим, что сами жители дома винят в случившемся не только Бабаянов и Лексункина, но и сотрудников газовой службы. По их словам, газовики не предприняли должных мер, чтобы избежать взрыва. Судебный процесс продолжается уже почти 10 месяцев, за это время состоялись почти полсотни заседаний. Владелец злополучного торгового павильона Юраслав Бабаян и Владимир Лексункин содержатся в СИЗО. Юрий Бабаян находится под домашним арестом.
Как стало известно информагентству, в последнем слове мужчины заявили, что они невиновны в случившейся трагедии.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
63260 0
12.06.2019 05:52
54192 0
10.06.2019 17:45
36902 47
В Волгограде перед судом предстанут сбытчики наркотиков за биткоины13.06.2019 16:44
Расследования 13.06.2019 16:44
591 8 Обсудить
В Волгоградской области бухгалтера СНТ судят за присвоение взносов дачников13.06.2019 11:43
Расследования 13.06.2019 11:43
3184 20 Обсудить
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия12.06.2019 05:52
Расследования 12.06.2019 05:52
54192 0 Обсудить
«Террористическая» статья: экс-глава волгоградского СК прокомментировал обвинения в свой адрес11.06.2019 21:56
Расследования 11.06.2019 21:56
13231 0 Обсудить
В СК России заявили о намерении объективно расследовать дело Михаила Музраева11.06.2019 19:26
Расследования 11.06.2019 19:26
13808 50 Обсудить
В Волгограде водителя автобуса отправили в колонию за смерть пассажирки11.06.2019 17:23
Расследования 11.06.2019 17:23
1662 1 Обсудить
В Волгограде экс-сотрудника регионального госжилнадзора будут судить за мошенничество11.06.2019 14:07
Расследования 11.06.2019 14:07
13605 14 Обсудить
Делом помощника руководителя СК России Михаила Музраева занимается Следственное управление ФСБ11.06.2019 11:05
Расследования 11.06.2019 11:05
51964 5 Обсудить
Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в Москву10.06.2019 20:34
Расследования 10.06.2019 20:34
39837 7 Обсудить
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области10.06.2019 19:46
Расследования 10.06.2019 19:46
63260 0 Обсудить
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)10.06.2019 17:45
Расследования 10.06.2019 17:45
36902 47 Обсудить
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решений10.06.2019 16:10
Расследования 10.06.2019 16:10
9323 5 Обсудить
В Волгограде еще один член банды автоподставщиков выслушал приговор10.06.2019 14:28
Расследования 10.06.2019 14:28
2847 1 Обсудить
Житель Волгограда пытался оправдать избиение 80-летней матери "сфабрикованным" делом10.06.2019 12:19
Расследования 10.06.2019 12:19
1029 0 Обсудить
Житель Волгоградской области поплатился за кражу «Шиншиллы» и «Белого великана»08.06.2019 13:13
Расследования 08.06.2019 13:13
4051 0 Обсудить
Реклама