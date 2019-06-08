Общество
Яблоня в отсутствии полива сбросила еще не созревшие плоды.

В Волгограде жителям поселка Водный воды не дали, но подарили надежду

Общество 08.06.2019 07:36
1277 0
08.06.2019 07:36



Уже месяц без воды живет поселок Водный Советского района Волгограда. Своей бедой с ИА «Высота 102» поделились местные обитатели. «Огороды стоят сухие, водовозку днем с огнем поймать невозможно. Сегодня вот проезжала машина по нашей улице, но уже пустая. Кто успел, тот набрал. Это какое-то издевательство – зато мы живет в миллионном городе», - жалуются люди. 

Яблоня в отсутствии полива сбросила еще не созревшие плоды.


Эту отдаленную территорию вместе с рядом других в 2010 году присоединили к Волгограду для удержания областным центром статуса города-миллионника. Горожанами жители Водного стали только на бумаге, по сути, они по-прежнему живут в деревне, где нет элементарных благ цивилизации. 

Так выглядят на приусадебных участках в поселке плантации с помидорами.
8июня07:36
Так выглядят на приусадебных участках в поселке плантации с помидорами.


Питьевой воды в Водном до сих пор нет, только техническая, которая поступает из трех артезианских скважин. Отдельный водовод для полива огородов еще в 90-ые годы прошлого века вывели из эксплуатации. Поэтому в летний поливной сезон ежегодно возникают перебои с  водой. 
В пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения» информагентству пояснили, что  в этом году поселок Водный включили в инвестиционную программу. До конца года компания обещает реконструировать одну из скважин. Данные мероприятия, как заявляют концессионеры, помогут снять наболевшую проблему с отсутствием воды каждое лето.


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