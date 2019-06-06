В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасности

Общество 06.06.2019 13:02
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06.06.2019 13:02
Усиленные меры безопасности предприняты на волгоградском «Красном Октябре» в связи с жаркой погодой, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы предприятия, арсенал средств пожаротушения аварийно-спасательной службы пополнился тремя ранцевыми лесными огнетушителями РП-18 «Ермак». Этого оборудования достаточно, чтобы в считанные минуты ликвидировать возгорание сухой травы на территории до 60 м2 до приезда пожарных расчетов. Кроме того, в настоящее время на комбинате действует строгий противопожарный режим. При подготовке к лету специалисты аварийно-спасательной службы «Красного Октября» обследовали и проверили укомплектованность пожарных кранов, гидрантов и щитов. Вдоль основных железнодорожных путей и вблизи пожарных щитов установлены бочки с водой. На страже пожарной безопасности на «Красном Октябре» также постоянно находится собственный пожарный автомобиль.
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