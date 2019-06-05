



ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о закрытии сделки по приобретению 51% долей в уставном капитале ООО «КорКласс» у единственного владельца ГК «Форпост». Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку 19 апреля 2019 года.

«КорКласс» является владельцем и разработчиком платформы для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сделка усилит компетенции «Ростелекома» в сегменте комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности окружающей среды, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Решения «КорКласс» включают в себя создание «информационно-аналитических центров» для контроля показателей регионов, разработку продуктов для экологического мониторинга, а также развитие направления IoT в рамках построения умных городов.

Решения уже внедрены на территории Архангельской, Тюменской, Вологодской, Свердловской областей и Республики Алтай. В настоящий момент заканчивается внедрение компонентов АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области. Совместно с Госкорпорацией «Ростех» специалисты «КорКласса» реализуют проект гидрохимического мониторинга озера Байкал, который является одним из примеров реализации функций экологического мониторинга.

«Ростелекомом» создает АПК «Безопасный город» для организации комплексной системы обеспечения безопасности населения в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года №2246-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».



