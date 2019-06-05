Телеком

«Ростелеком» вошел в состав владельцев компании-разработчика систем класса «Безопасный город»

Телеком 05.06.2019 17:11
265 0
05.06.2019 17:11


ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о закрытии сделки по приобретению 51% долей в уставном капитале ООО «КорКласс» у единственного владельца ГК «Форпост». Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила сделку 19 апреля 2019 года.
«КорКласс» является владельцем и разработчиком платформы для создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сделка усилит компетенции «Ростелекома» в сегменте комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности окружающей среды, сообщает ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Решения «КорКласс» включают в себя создание «информационно-аналитических центров» для контроля показателей регионов, разработку продуктов для экологического мониторинга, а также развитие направления IoT в рамках построения умных городов.
Решения уже внедрены на территории Архангельской, Тюменской, Вологодской, Свердловской областей и Республики Алтай. В настоящий момент заканчивается внедрение компонентов АПК «Безопасный город» на территории Иркутской области. Совместно с Госкорпорацией «Ростех» специалисты «КорКласса» реализуют проект гидрохимического мониторинга озера Байкал, который является одним из примеров реализации функций экологического мониторинга.
«Ростелекомом» создает АПК «Безопасный город» для организации комплексной системы обеспечения безопасности населения в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года №2246-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управления
28.05.2019 14:41
1471 0
МегаФон – лидер по числу базовых станций LTE в России
24.05.2019 14:07
2612 0
Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding —победитель Effie Russia Awards 2019
27.05.2019 10:27
2528 0
Телеком
05.06.2019 16:58
Телеком 05.06.2019 16:58
200 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.05.2019 10:52
Телеком 31.05.2019 10:52
4502 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.05.2019 11:37
Телеком 30.05.2019 11:37
1288 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
29.05.2019 11:25
Телеком 29.05.2019 11:25
1727 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.05.2019 14:41
Телеком 28.05.2019 14:41
1471 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.05.2019 15:05
Телеком 27.05.2019 15:05
1586 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.05.2019 12:39
Телеком 27.05.2019 12:39
485 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.05.2019 10:27
Телеком 27.05.2019 10:27
2528 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.05.2019 14:07
Телеком 24.05.2019 14:07
2612 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.05.2019 11:42
Телеком 23.05.2019 11:42
1232 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.05.2019 15:52
Телеком 22.05.2019 15:52
1405 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.05.2019 15:38
Телеком 20.05.2019 15:38
2048 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.05.2019 09:30
Телеком 19.05.2019 09:30
1804 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.05.2019 14:30
Телеком 17.05.2019 14:30
2014 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.05.2019 11:43
Телеком 17.05.2019 11:43
532 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:31
«Высота 102»ТВ: Политическая элита Волгоградской области выступила за своего герояСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Волгоградцы отправились на экономический форум в Санкт-Петербург
17:55
Верховный суд РФ освободил экс-главу штаба Навального в Волгограде от штрафа за зеленую “Родину-Мать”Смотреть фотографии
17:29
Волгоградское общество охотников и рыболовов уличили в противоправном поведенииСмотреть фотографии
17:28
Бывший главный патологоанатом Волгоградской области ответит за громкое дело о смерти роженицыСмотреть фотографии
17:11
«Ростелеком» вошел в состав владельцев компании-разработчика систем класса «Безопасный город»Смотреть фотографии
17:10
В Волжском устроитель подпольного “казино” стал фигурантом уголовного дела
16:58
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5GСмотреть фотографии
16:06
Верховный суд РФ подтвердил приговор убийце-расчленителю из ВолжскогоСмотреть фотографии
15:44
Волгоградские единороссы нашли конкурента губернатору на выборахСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде мужчина на "Оке" пытался сжечь рыбный цехСмотреть фотографии
15:05
У крупного магазина в Волгограде разлилось "море"Смотреть фотографииCмотреть видео
14:17
Волгоградец впал в ярость после сделанного ему замечания и избил "обидчика"Смотреть фотографии
13:36
Министр внутренних дел РФ наградил кадетов из Волжского за помощь в задержании грабителяСмотреть фотографии
12:40
На севере Волгограда горит стихийная свалкаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде готовят четыре пляжа для жителей восьми районовСмотреть фотографии
12:24
Губернатор Волгоградской области объявил о решении идти на выборыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:19
Жителя Волгоградской области будут судить за увечье четырехмесячного ребенка
12:16
"На особом контроле": В Волгограде полицейские разберутся в гибели лошадей на пожареСмотреть фотографии
11:38
В АО «КАУСТИК» стартовал конкурс профессионального мастерства среди сотрудников рабочих специальностейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградская облдума свернула обсуждение темы снижения мусорного тарифаСмотреть фотографии
11:26
На севере Волгограда улицу затопила коммунальная рекаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
"Он - не бес!": депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы вступились за бывшего главу государства Смотреть фотографии
10:29
Волгоградская облдума назначила дату выборов губернатораСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде в деле о смертельном крушении катамарана "Елань-12" появился новый фигурантСмотреть фотографии
09:20
В центре Волгограда молодой человек пострадал в стычке у караоке-клубаСмотреть фотографии
09:06
Пожар в жилом доме в Волгограде: эвакуированы люди, есть погибший и пострадавшиеСмотреть фотографии
08:41
В центре Волгограда “Народный контроль” нашел “неизвестную” известную игрушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
От губернатора Волгоградской области ждут решения о выборахСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде суровое озеленение сорняками компенсируют розы Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 