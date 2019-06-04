Волгоградские дороги спасают душем

Общество 04.06.2019 16:07
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04.06.2019 16:07
В Волгограде на дороги выехали поливочные машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, «водные процедуры» трассам и магистралям устраивают для сохранения дорог. Так, с наступлением жаркой погоды нагретый асфальт может «плавиться» от тяжелого транспорта и из-за этого образовывается колейность. Ранее полив техникой МБУ "Северное" осуществлялся только в ночное время, теперь поливочные машины будут курсировать и днем. Сначала будут обрабатываться основные магистрали, затем – второстепенные.
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