На проспекте Ленина в Волгограде загорелся грузовик (ВИДЕО)

Происшествия 31.05.2019 16:48
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31.05.2019 16:48
Грузовой автомобиль загорелся сегодня в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре на проспекте имени Ленина у площади имени Дзержинского поступил на пульт дежурного в 16:17. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №1. Оказалось, что на проезжей части загорелся моторный отсек грузовой “ГАЗели”. Огонь потушили в 16:24. Пострадавших нет. Предполагаемой причиной пожара стала неисправность двигателя.
Фото и видео: ВК-пользователь Викуля Волгоградова
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