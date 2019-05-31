



Здание главка МВД по Волгоградской области, расположенное на ул. Краснознаменская,17, вновь ожидает капитальный ремонт. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на этот раз работы пройдут внутри объекта культурного наследия регионального значения "Областное управление внутренних дел" в центре Волгограда. Заказчиком ремонта выступает региональный главк. Проводиться он будет на федеральные средства. Начальная цена контракта составляет 9 миллионов 725 тысяч рублей. Капитальный ремонт административного здания ГУ МВД России по Волгоградской области включает в себя комплекс работ по устранению неисправностей, износа конструктивных элементов, восстановлению или замене их на более долговечные, улучшающие эксплуатационные показатели. Срок окончания работ запланирован на конец сентября текущего года.





В здании 1957 года постройки, напомним, сегодня расположены региональные управления МВД и ФСБ. К ЧМ-2018 был выполнен капитальный ремонт фасада здания, которое в народе называют "желтым" домом из-за его цвета. Главные фасады окрашены охрой светло-коричневого оттенка, дворовые фасады окрашены охрой светло-желтого оттенка, цоколь выделен серым цветом. Деньги на ремонт фасада также выделялись из федерального бюджета.



