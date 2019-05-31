Появилось видео крупного ДТП на сложном перекрестке в Волгограде

Происшествия 31.05.2019 12:16
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31.05.2019 12:16
Два автомобиля марки "Nissan Almera" врезались сегодня утром друг в друга на пересечении проспекта Ленина и ул. 7-я Гвардейская в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадали водители иномарок - 43-летний мужчина и 29-летняя женщина.
По предварительным данным, водитель-мужчина при повороте не уступил дорогу водителю-женщине. Иномарка, которая двигалась по проспекту Ленина, на большой скорости врезалась в автомобиль, который начал поворот. К счастью, обошлось без жертв. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и "скорой". Движение на данном участке дороги было затруднено. Пострадавших с травмами госпитализировали в ГУЗ "ГКБ СМП №25". По сведениям, полученным от источников в экстренных службах региона, у мужчины сотрясение мозга, а у девушки, помимо сотрясения, сломана рука.
Видео: ГКУ ВО "Безопасный регион"
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