Общество 30.05.2019 16:26
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30.05.2019 16:26
Сомнительная достопримечательность появилась на улице Абганеровской в Кировском районе Волгограда. На глазах у местных жителей буквально за несколько дней выросло мусорное дерево. Его ветви буквально усыпаны «плодами» - пакетами с отходами. Запечатлеть такое чудо света ИА «Высота 102» попросили обитатели частного сектора на Лавровой. В соответствии с графиком, мусоровозы должны проезжать вдоль улицы по средам и субботам.
Накануне регоператор по какой-то причине устроил себе в разгар трудовой недели выходной. Чтобы пакеты не растащили кошки и собаки, люди стали украшать ими дерево – их уже скопилось больше десятка. Прохожие шутят – одни называют зеленое насаждение арт-объектом, другие – деревом желаний. Вдоль проезжей части на обочине улицы Абганеровской можно встретить не одну гору из мусорных пакетов. Целлофан раздирают дворняги и устраивают себе пир, вокруг летают мухи, стоит зловонный запах.
Жители Михайловского переулка, расположенного неподалеку, не видели спецтранспорта ООО «Управление отходами – Волгоград» еще дольше – с 4 мая. Только благодаря стараниям рачительных пенсионерок контейнерная площадка не превратилась в стихийную свалку. Каждый день здесь подметают и собирают разлетающийся мусор, то есть делают работу за регоператора. «Мне ни разу не удалось дозвониться в диспетчерскую службу этой компании. 15 минут слушаю музыку, затем связь обрывается. И за что мы платим ежемесячно деньги?», - возмущается пенсионерка Елизавета Кляйн.
О новых пластиковых контейнерах, массово закупаемых регоператором, жители переулка ничего не слышали.
Буквально через пару часов после отъезда журналистов в Михайловский переулок прибыл долгожданный мусоровоз и опорожнил мусорные баки наполовину, чем снова поверг в недоумение местных жителей. Когда машина приедет за оставшейся половиной – остается только догадываться. С этим и другими вопросами редакция информагентства обратилась в пресс-службу регоператора. Комментарий компании будет опубликован позже.
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