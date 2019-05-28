Расследования 28.05.2019 13:39
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28.05.2019 13:39
Следователи задержали в Волгограде по подозрению в убийстве женщины, совершенном в феврале текущего года, ее 51-летнего супруга. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, мужчина сознался в содеянном, пояснив, что убил жену топором в ходе ссоры, а тело спрятал в погребе своего домовладения. О безвестном исчезновении 51-летней женщины на прошлой неделе заявила ее мать. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что уже несколько месяцев дочь не навещает её и не выходит на связь. Следователи провели проверку и обнаружили тело погибшей. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
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