



В День химика, который в России отмечается в конце мая, более 500 сотрудников АО «КАУСТИК» и других предприятий группы компаний «НИКОХИМ» получили ведомственные, корпоративные и региональные награды.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, церемония награждения по традиции прошла в областном центре народного творчества (бывший ДК «Химик») в Красноармейском районе Волгограда.

Почётные грамоты и благодарности, а также дополнительное денежное вознаграждение получили аппаратчики, машинисты, мастера, лаборанты, слесари-ремонтники и представители ещё нескольких десятков специальностей. Среди них также сотрудники охранного предприятия, комбината питания и корпоративного детского центра «Рассвет». Все эти люди разных специальностей и должностей, объединённые в одну многотысячную команду волгоградского «КАУСТИКа» и других предприятий группы «НИКОХИМ», именно День химика считают своим главным профессиональным праздником.

В минувшем году АО «КАУСТИК» по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности сохранило лидирующие позиции среди предприятий Волгоградской области. В частности, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в 2018 году перечислено более 2 млрд. 622 млн. рублей, при этом наибольший рост (29,6%) пришёлся на уплату налогов в консолидированный (региональный и местный) бюджет. Таких результатов удалось достичь благодаря стабильной работе всех подразделений компании и активной маркетинговой стратегии, которая успешно реализуется как на внутрироссийском рынке, так и на мировых торговых площадках.