Заступившегося за детей молодого жителя Волжского номинируют на конкурс ГУ МВД

Общество 25.05.2019 10:41
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25.05.2019 10:41
Заступившийся за детей молодой волжанин Никита Водянов будет номинирован на конкурс “Народный дозор-2019”, проводимый ГУ МВД России по Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в региональном главке МВД. 10 мая 18-летний парень находился вместе с друзьями недалеко от одной из детских площадок. Никита увидел, как взрослый мужчина кричит и пытается бить детей. Молодой человек сразу вмешался и хотел урезонить неадекватного человека. Но тот обругал его и попытался прогнать. Тогда парень предложил буяну разобраться один на один. Обескураженный агрессор предпочел убраться восвояси. Подоспевшие родители увели детей домой.
За активную гражданскую позицию и неравнодушие в Управлении МВД России по городу Волжскому Никите вручили благодарственное письмо. Про молодого человека также известно, что он учится на юридическом факультете и планирует в будущем стать полицейским.
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