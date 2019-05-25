На фонтане «Искусство» в Волгограде устанавливают 14 мощных насосов

Общество 24.05.2019 16:43
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24.05.2019 16:43
Монтаж насосного оборудования стал следующим этапом реконструкции фонтана «Искусство». Ранее специалисты заменили систему электро- и водоснабжения - в чаше и техническом помещении уложено свыше 1000 метров трубопровода, а также более 1500 метров кабеля. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, после бетонирования и обработки чаши сооружения строители начнут укладку гранита и устройство элементов освещения. Чтобы сохранить исторический облик сооружения, подсветка будет выполнена в едином свете.
«Всего будет установлено 98 подводных монохромных светильников, которые дадут теплый белый свет. Они подсветят все струи, а также центральные фигуры и фрески. Каждый контур рисунка будет функционировать отдельно друг от друга, это касается не только света, но и воды, - рассказал мастер участка Иван Волков. – То есть за каждый контур будет отвечать свой насос, а за большие – сразу два. Всего мы установим 14 насосов: 13 будут отвечать за струи и 1 за фильтрацию».
Координировать работу фонтана будет шкаф управления в техническом помещении. В нем расположатся частотные преобразователи, автоматы для управления насосом и светом, которые создадут разные режимы водного рисунка и подсветки. Всего планируется составить порядка 10 программ. Кроме того, специалисты установят датчики долива и перелива. Благодаря им при испарении уровень жидкости будет добираться автоматически, а в дождливую погоду лишняя вода уйдет в канализацию.
После окончания всего комплекса работ струи будут бить не только из чаши, но и из фресок, а также верхнего блюда, над которыми они расположены. Таким образом, сооружение заработает так, как было задумано при его строительстве в 1957 году.
На финишном этапе дно чаши фонтана и внутренние стены покроют новыми гранитными плитами, а внешнюю часть сооружения приведут в порядок. Гарантия на все виды работ составит три года, в случае выявления недостатков подрядная организация устранит недостатки за счет собственных средств.
Справка. Фонтан, символизирующий дружбу народов, сооружен в 1957 году и является одним из ключевых архитектурных объектов набережной им. 62-й Армии. С 2000-х годов неоднократно предпринимались попытки произвести капитальный ремонт сооружения, последняя - в 2012 году. Однако полностью объект так и не был восстановлен. Завершив реконструкцию верхней террасы набережной, муниципальные власти начали работы по возрождению водного сооружения.
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