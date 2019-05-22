В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткой









Сегодня двое пострадавших в страшном ДТП с маршруткой выписаны из стационаров Волгограда. 11 человек остаются в больницах скорой медицинской помощи №7 и №25. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в медучреждениях. В том числе двое человек находятся в реанимации. В самочувствии одного из них наблюдается положительная динамика, другой остается в тяжелом состоянии.

Авария произошла вечером 17 мая на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. «МАЗ» с госномерами из Татарстана возле остановки «Нефтяной техникум» задел маршрутку №15С, которая отлетела в сторону и врезалась в световую опору . Водитель фуры утверждает, что у машины отказали тормоза. Всего пострадало 16 человек, среди которых водитель и пассажиры «Газели». Первую помощь пострадавшим до приезда медиков оказали прохожие, которые выносили людей из покореженного микроавтобуса.

ГУ МВД по Волгоградской области возбудило в отношении водителя «МАЗа» уголовное дело. Мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - ч.1 ст. 264 УК РФ.



