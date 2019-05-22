В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткой

Общество 21.05.2019 17:18
2584 2
21.05.2019 17:18
Сегодня двое пострадавших в страшном ДТП с маршруткой выписаны из стационаров Волгограда. 11 человек остаются в больницах скорой медицинской помощи №7 и №25. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в медучреждениях. В том числе двое человек находятся в реанимации. В самочувствии одного из них наблюдается положительная динамика, другой остается в тяжелом состоянии.
Авария произошла вечером 17 мая на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. «МАЗ» с госномерами из Татарстана возле остановки «Нефтяной техникум» задел маршрутку №15С, которая отлетела в сторону и врезалась в световую опору. Водитель фуры утверждает, что у машины отказали тормоза. Всего пострадало 16 человек, среди которых водитель и пассажиры «Газели». Первую помощь пострадавшим до приезда медиков оказали прохожие, которые выносили людей из покореженного микроавтобуса.
ГУ МВД по Волгоградской области возбудило в отношении водителя «МАЗа» уголовное дело. Мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - ч.1 ст. 264 УК РФ.
Реклама
Популярное по теме
24.04.2019 15:25
25143 15
25.04.2019 18:06
13539 3
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежище21.05.2019 19:45
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”21.05.2019 16:48
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры21.05.2019 15:58
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в Кемерово21.05.2019 14:07
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жилье21.05.2019 13:16
В Волгограде труд дорожников уходит в пустоту21.05.2019 12:33
В судах Волгоградской области - новые назначения21.05.2019 09:48
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМа21.05.2019 09:07
Суд обязал обезопасить девять улиц в Средней Ахтубе Волгоградской области20.05.2019 16:14
В городе Волгоградской области разобьют суперпарк за 75 миллионов рублей20.05.2019 15:44
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты20.05.2019 14:29
Храм в Садах Придонья стал совершенно новым20.05.2019 12:59
В Волжском следователи ищут потерявшую память пенсионерку20.05.2019 12:18
На рынке в Волгограде торговали 15 мигрантов-нарушителей (ВИДЕО)20.05.2019 11:34
В районе Волгоградской области закрывают морг из-за отсутствия помещений для хранения покойников19.05.2019 14:21
Реклама