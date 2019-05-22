









Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, около половины десятого вечера рядом с остановкой Водоотстой столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. 32-летний мотоциклист погиб на месте. Травмы получили две девушки 23 и 24 лет. Они находились в салоне автомобиля. Пострадавшие госпитализированы в больницу №4.

В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству рассказали, что, по предварительной информации, 24-летний водитель “Ford Fiesta” при повороте не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего и произошло столкновение.

Фото: Михаил Ковылин

Видео: ГКУ ВО "Безопасный регион"







