Аспирантке волгоградского вуза грозит срок за свадьбу с иностранным студентом





Фиктивный брак между россиянкой - аспиранткой одного из волгоградских вузов и иностранным студентом может обернуться для девушки уголовным делом. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в начале февраля в Управление по вопросам миграции пришел 22-летний студент-иностранец. Он подал заявление о выдаче разрешения на временное проживание, чтобы в будущем получить российское гражданство. Он принес свидетельство о браке. По документам, его супругой была 24-летняя аспирантка того же вуза.

Однако правоохранители выяснили, что ни до свадьбы, ни после они вместе не жили. И о браке не знал никто из их родственников или однокурсников. Сами “супруги” признались, что заключили брак для облегчения получения российского гражданства.

Сейчас материалы направлены в прокуратуру Волгоградской области для расторжения брака через суд. После этого иностранцу придется уехать из страны, а в отношении волгоградки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация незаконной миграции, а именно незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как стало известно информагентству, по предварительным данным, молодые люди учились в ВолГУ. Парень приехал в Россию из Таджикистана.