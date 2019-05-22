Аспирантке волгоградского вуза грозит срок за свадьбу с иностранным студентом

Общество 14.05.2019 14:09
3812 16
14.05.2019 14:09
Фиктивный брак между россиянкой - аспиранткой одного из волгоградских вузов и иностранным студентом может обернуться для девушки уголовным делом. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в начале февраля в Управление по вопросам миграции пришел 22-летний студент-иностранец. Он подал заявление о выдаче разрешения на временное проживание, чтобы в будущем получить российское гражданство. Он принес свидетельство о браке. По документам, его супругой была 24-летняя аспирантка того же вуза.
Однако правоохранители выяснили, что ни до свадьбы, ни после они вместе не жили. И о браке не знал никто из их родственников или однокурсников. Сами “супруги” признались, что заключили брак для облегчения получения российского гражданства.
Сейчас материалы направлены в прокуратуру Волгоградской области для расторжения брака через суд. После этого иностранцу придется уехать из страны, а в отношении волгоградки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Организация незаконной миграции, а именно незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Как стало известно информагентству, по предварительным данным, молодые люди учились в ВолГУ. Парень приехал в Россию из Таджикистана.
Реклама
Популярное по теме
24.04.2019 15:25
25143 15
25.04.2019 18:06
13539 3
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежище21.05.2019 19:45
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткой21.05.2019 17:18
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”21.05.2019 16:48
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры21.05.2019 15:58
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в Кемерово21.05.2019 14:07
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жилье21.05.2019 13:16
В Волгограде труд дорожников уходит в пустоту21.05.2019 12:33
В судах Волгоградской области - новые назначения21.05.2019 09:48
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМа21.05.2019 09:07
Суд обязал обезопасить девять улиц в Средней Ахтубе Волгоградской области20.05.2019 16:14
В городе Волгоградской области разобьют суперпарк за 75 миллионов рублей20.05.2019 15:44
Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты20.05.2019 14:29
Храм в Садах Придонья стал совершенно новым20.05.2019 12:59
В Волжском следователи ищут потерявшую память пенсионерку20.05.2019 12:18
На рынке в Волгограде торговали 15 мигрантов-нарушителей (ВИДЕО)20.05.2019 11:34
Реклама