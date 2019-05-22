Тракторозаводский район Волгограда остался без горячей воды

Общество 14.05.2019 11:12
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14.05.2019 11:12
Плановые отключения горячей воды для ремонта оборудования теплового хозяйства начались сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию компании-концессионера, с 14 по 16 мая горячая вода будет отключена в 175 многоквартирных домах района. В зону отключений попали жилые дома, расположенные на ул. 95-я Гвардейская, ул. Андреева, ул. Атласова, ул. Баскунчакская, ул. Баумана, ул. Батова, ул. Борьбы, ул. Быкова, ул. Дегтярёва, ул. Дзержинского, ул. Жолудева, ул. Клименко, пр-т Ленина, ул. Льговская, ул. Луговского, ул. Метростроевская, ул. Могилевича, ул. Ополченская, ул. Рыкачёва, ул. С. Щедрина, ул. Шурухина, ул. Загорская.
Отмечается, что все отключения горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока.
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