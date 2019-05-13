



Очень много людей пришли сегодня на Димитровское кладбище проститься с известным русским писателем Евгением Александровичем Кулькиным, сообщает ИА "Высота 102". Родные и близкие, друзья, коллеги по перу, студенты волгоградских вузов, чиновники и депутаты, волгоградцы - почитатели его таланта, многие из которых, по их собственному признанию, даже не были лично знакомы с ним. Но они хорошо знакомы с его творчеством. Многие не скрывали слез. И с ними плакала природа... В городе пошел дождь. Почетный гражданин Волгоградской области, лауреат премии "Сталинград" и других многочисленных литературных премий России русский прозаик и поэт умер от остановки сердца. Те же, кто знал его лично, признавались журналисту ИА "Высота 102", что счастливы от того, что судьба подарила им знакомство с этой уникальной личностью.

Искрометный, яркий, талантливый, с огромным чувством юмора, необыкновенной мудростью, готовый любому протянуть руку помощи, Евгений Кулькин всегда оставался человеком чести и совести. Всю свою жизнь он посвятил служению отечественной словесности, - рассказывали журналистам информагентства присутствующие. Его мастерство владения словом, чувство стиля и меры, уникальный образный язык... это все - Евгений Александрович Кулькин. Всевышний отпустил ему долгие творческие лета. Подарил искреннюю радость от чистого белого листа бумаги, поступков, которые совершали его герои. Многие из них были нашими земляками, реальными людьми со своими судьбами и он жил их жизнью и любил их, несмотря на их ошибки и промахи, молодость и бесшабашность. Сам же он часто повторял, что душа возраста не имеет.

"Это судьба, это Бытие и Быт, сплетенное в одно целое, это постоянный поиск равновесия между Миром и Домом, это великое русское Слово, с которым ты имеешь дело всю жизнь и никогда не предаешь. Все его романы, трилогии, повести и стихи - это любовь к жизни, людям, родной казачьей земле, Волге и Дону. Эта связующая нить сплела наши судьбы в единое целое", - говорит супруга писателя, любовь всей его жизни поэт Елизавета Иванникова.

Для сыновей писателя - Игоря и Евгения - отец был примером во всем. "О чем бы мы не говорили, - о жизни, творчестве, спорте и так далее, - его слова словно вехи посреди дремучего болота указывали тот самый верный путь, которого надо держаться. Это общение было дороже любого подарка, это было самым ценным в нашей жизни", - говорят они.

Напомним, Евгений Александрович - автор таких известнейших романов, как «Черный омут», «Раздоры», «Родная кровь», составившие трилогию «Смертный грех». Автор трилогий «Прощеный век» и первого в мире художественного произведения «Хазарань» о загадочном хазарском каганате, которая выдержала сразу два издания: одно в Волгограде, другое – в Москве, и которые хранятся в библиотеке президента. Читая его исповедальную книгу «Знай обо мне все», невольно оказываешься среди жгущих душу и сердце романов о старом Царицыне «Знак беды», путешествуешь вместе с автором по местам его детства, (роман «Последний день лета»), переживаешь страх в грохочущем Сталинграде (роман «Святой с минного поля»), участвуешь в хитроумных комбинациях, которые проводили чекисты и милиция при раскрытии уникального преступления (роман «Золото ведьмы»), мысленно ходишь по пятам действующей в наших краях банды, читая повесть «Черная кошка». Это о ней расскажут впоследствии братья Вайнеры в знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким в главной роли. Он говорил, что у каждого художника есть потенциал, который тот обязан исчерпать до крайности. И все, что некоторым кажется обыкновенной процедурой, имеет уготованный судьбой смысл.

Евгений Кулькин не дожил до своего 90-летия всего несколько дней. Светлая память.