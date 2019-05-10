Газетный киоск
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Память Сергея Доренко увековечат в его родной школе в Волгограде

Газетный киоск 10.05.2019 18:46
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10.05.2019 18:46

Память о выдающемся российском журналисте Сергее Доренко будет увековечена в музее его родной школы - волгоградском лицее №5. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на директор лицея Ларису Тропкину. "Мы всегда гордились им, среди наших выдающихся учеников имя Сергея Доренко стоит в одном ряду с такими знаменитыми выпускниками, как режиссер Элем Климов, дипломат Василий Небензя, спортсменка Елена Исинбаева. У нас есть музей в школе, там будет обязательно что-то, связанное с Сергеем Доренко, в его память", - сказала Тропкина.
По словам бывшего директора школы  Светланы Лопаевой, он окончил школу в 1976 году. Учился на 4 и 5. Был очень активным, интересовался политикой, историей, международным правом. После школы поступил и окончил университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Долгие годы он работал журналистом на крупнейших телеканалах. Освещал самые актуальные и острые острые вопросы. Последним место его деятельности было издание “Говорит Москва”, которую он возглавлял.

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