Память Сергея Доренко увековечат в его родной школе в Волгограде

Память о выдающемся российском журналисте Сергее Доренко будет увековечена в музее его родной школы - волгоградском лицее №5. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на директор лицея Ларису Тропкину. "Мы всегда гордились им, среди наших выдающихся учеников имя Сергея Доренко стоит в одном ряду с такими знаменитыми выпускниками, как режиссер Элем Климов, дипломат Василий Небензя, спортсменка Елена Исинбаева. У нас есть музей в школе, там будет обязательно что-то, связанное с Сергеем Доренко, в его память", - сказала Тропкина.

По словам бывшего директора школы Светланы Лопаевой, он окончил школу в 1976 году. Учился на 4 и 5. Был очень активным, интересовался политикой, историей, международным правом. После школы поступил и окончил университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Долгие годы он работал журналистом на крупнейших телеканалах. Освещал самые актуальные и острые острые вопросы. Последним место его деятельности было издание “Говорит Москва”, которую он возглавлял.