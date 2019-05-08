В Волгоградской области для охраны в День Победы привлекут кавалерию

Для обеспечения порядка на праздновании Дня Победы будут задействованы кавалеристы. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ожидается, что в 140 населенных пунктах региона пройдут около 250 массовых мероприятий. Для их охраны привлекут около 3 тысяч

полицейских, на помощь им придут бойцы Росгвардии, курсанты Волгоградской академии МВД, военные, казаки, дружинники, волонтеры. Будут также задействованы кинологи со служебными собаками и сотрудники кавалерийского взвода отдельного батальона ППС УМВД по городу Волжскому. Также 9 мая на дороги под строгий контроль возьмут сотрудники ГИБДД.