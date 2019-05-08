В Волгоградской области для охраны в День Победы привлекут кавалерию

Общество 08.05.2019 15:25
3757 1
08.05.2019 15:25
Для обеспечения порядка на праздновании Дня Победы будут задействованы кавалеристы. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ожидается, что в 140 населенных пунктах региона пройдут около 250 массовых мероприятий. Для их охраны привлекут около 3 тысяч полицейских, на помощь им придут бойцы Росгвардии, курсанты Волгоградской академии МВД, военные, казаки, дружинники, волонтеры. Будут также задействованы кинологи со служебными собаками и сотрудники кавалерийского взвода отдельного батальона ППС УМВД по городу Волжскому. Также 9 мая на дороги под строгий контроль возьмут сотрудники ГИБДД.
Реклама
Популярное по теме
15.04.2019 14:32
17617 15
24.04.2019 15:25
22391 15
08.04.2019 11:37
15718 35
Котельниковский музей получил в подарок от Юрия Бондарева авторские экземпляры романа «Горячий снег»08.05.2019 16:04
Волжские пивовары приняли участие в Глобальной неделе безопасности дорожного движения08.05.2019 13:05
В День Победы в Волгограде перекроют центральные трассы08.05.2019 10:09
В лучших традициях российского воинства: кадеты из Котельниково попробовали свои силы в игре «Штурм-2019»08.05.2019 09:59
Пробный салют на 9 мая в Волгограде сняли на видео07.05.2019 18:02
В Волгограде участников «Бессмертного полка» развезут спецрейсами07.05.2019 16:57
В Волгограде разбирают фонтан «Искусство»07.05.2019 16:51
Последняя репетиция парада «прогрохотала» в центре Волгограда (фоторепортаж)07.05.2019 12:06
Из центра Волгограда перед 9 мая вывезут припаркованные машины07.05.2019 11:49
Волгоградский губернатор пересел на корабль07.05.2019 09:18
Сбербанк поздравит волгоградцев с Днём Победы06.05.2019 17:43
В Волгоградской области Роспотребнадзор обвинили в замыливании фактов незаконного слива фекалий06.05.2019 13:55
Минфин РФ оштрафует Волгоградскую область из-за сельских чиновников06.05.2019 11:22
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево06.05.2019 11:02
КС не указ: жителям Волжского не хотят прощать «долги» за двойные платежки по отоплению06.05.2019 08:46
Реклама