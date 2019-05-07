В Волгограде полицейские поймали любителя езды по тротуару

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Происшествия 07.05.2019 17:22
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07.05.2019 17:22
Водителя, проехавшего по тротуару рокадной дороги в Центральном районе, задержали полицейские. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, им оказался 24-летний мужчина. Видеозапись его “вояжа” накануне появилась в соцсетях. В отношении автолюбителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье “Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам”. Ему грозит штраф в размере 2 тысячи рублей.
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