Экономика

Компания «Сады Придонья» расширила линейку продуктов бренда Nemoloko в формате 250 мл

Экономика 07.05.2019 11:49 Реклама
647 0
07.05.2019 11:49


В преддверии летнего сезона Nemoloko расширило линейку продуктов в порционном формате. Вкус, который уже завоевал любовь потребителей –  Nemoloko овсяное фруктовое «Экзотик», теперь наряду с форматом 1 л будет производиться в упаковке ёмкостью 250 мл. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
Экзотик – это легкий освежающий фруктовый коктейль на основе овса, в напитке нет ароматизаторов и красителей, а также добавленных растительных жиров (жирность 0,5% — жирность самого овса), нет соли и сахара. В составе только овёс, соки и пюре фруктов, которые обладают не только индивидуальным вкусом, но и набором полезных веществ, в итоге формируя профиль пользы продукта.
«Экзотик был выпущен в конце 2018 года, мы получаем от потребителей большое количество восторженных отзывов – комментирует начальник управления продуктового маркетинга Шмакова Елена. – Начать выпуск порционного формата стало возможным только после технического перевооружения и увеличения наших производственных мощностей. Мы не сомневаемся в востребованности этого вкуса в формате «on the go» и предполагаем, что Экзотик может потеснить популярное шоколадное Nemoloko с первой строчки рейтинга продаж формата 250 мл, которого только за 1 квартал 2019 реализовано более 2,3 млн. штук». 
В компании «Сады Придонья» уверены, что Nemoloko овсяное фруктовое «Экзотик» станет отличным перекусом на ходу. Его удобно взять с собой, куда бы вы ни собирались – на учебу, работу, прогулку, тренировку, потому что полезный и вкусный продукт теперь в удобной для этого упаковке. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственник
25.04.2019 10:57
14485 20
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублей
11.04.2019 13:50
10642 24
В Волгоградской области от мусорного оператора в судах требуют миллионы рублей
15.04.2019 13:54
9022 12
Экономика
07.05.2019 11:11
Экономика 07.05.2019 11:11
378 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.05.2019 10:29
Экономика 07.05.2019 10:29
769 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.05.2019 17:35
Экономика 06.05.2019 17:35
1994 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.05.2019 13:39
Экономика 06.05.2019 13:39
400 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.04.2019 14:50
Экономика 30.04.2019 14:50
4994 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.04.2019 11:49
Экономика 30.04.2019 11:49
2620 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.04.2019 09:54
Экономика 30.04.2019 09:54
597 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.04.2019 17:23
Экономика 29.04.2019 17:23
885 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.04.2019 14:47
Экономика 29.04.2019 14:47
891 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.04.2019 12:01
Экономика 29.04.2019 12:01
385 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.04.2019 10:13
Экономика 29.04.2019 10:13
2560 35 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.04.2019 16:53
Экономика 27.04.2019 16:53
3012 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.04.2019 16:59
Экономика 26.04.2019 16:59
3258 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.04.2019 16:18
Экономика 26.04.2019 16:18
1142 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.04.2019 13:15
Экономика 26.04.2019 13:15
540 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:02
Пробный салют на 9 мая в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде полицейские поймали любителя езды по тротуару
17:21
Главный по выборам чиновник Волгоградской области слегка обогатился в 2018 годуСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде участников «Бессмертного полка» развезут спецрейсамиСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде разбирают фонтан «Искусство»Смотреть фотографии
16:40
Благотворительный Фонд Елены Исинбаевой при поддержке АО «КАУСТИК» построил воркаут-площадку в ЗаканальеСмотреть фотографии
16:22
"Шоппинг отменяется": в Волгограде увеличивается количество эвакуированных ТРЦСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде прокуратура не нашла мучителя летучих мышейСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде посреди дороги вспыхнул грузовикСмотреть фотографии
14:21
"Второй раз не страшно": в Волгограде эвакуировали крупный бизнес-центрСмотреть фотографии
14:07
Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
13:49
На вокзале в Волгограде при монтаже лифта погиб директор фирмыСмотреть фотографии
13:34
В центре Волгограда страж порядка ударил головой пьяного нарушителяСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде убийца-рецидивист заколол свою возлюбленнуюСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области под суд пошли саратовские юристы за аферу в особо крупном размереСмотреть фотографии
12:06
Последняя репетиция парада «прогрохотала» в центре Волгограда (фоторепортаж)Смотреть фотографии
11:49
Компания «Сады Придонья» расширила линейку продуктов бренда Nemoloko в формате 250 млСмотреть фотографии
11:49
Из центра Волгограда перед 9 мая вывезут припаркованные машины Смотреть фотографии
11:28
«ХХ век...Перезагрузка»: Волгоградская филармония подготовилась к гиперпрыжкуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Эксперты "оправдали" экс-судью на процессе о гибели двух братьев в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:55
Волгу в Волгограде спасут от неочищенных стоков за 1,3 млрд рублейСмотреть фотографии
10:29
Долговой центр создан в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:51
В Советском и Кировском районах Волгограда займутся берегоукреплением для продления рокадной дороги Смотреть фотографииCмотреть видео
09:25
В Волгоградской области бизнесмену за незаконный заработок на мусоре грозит судСмотреть фотографии
09:18
Волгоградский губернатор пересел на корабльСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102»ТВ: Волгоград потрясен страшной трагедией в московском Шереметьево Смотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрииСмотреть фотографии
18:08
Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”Смотреть фотографии
17:59
В Волгограде осужденный за аферу экс-депутат попытался досрочно выйти на свободуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 