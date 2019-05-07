Компания «Сады Придонья» расширила линейку продуктов бренда Nemoloko в формате 250 мл





В преддверии летнего сезона Nemoloko расширило линейку продуктов в порционном формате. Вкус, который уже завоевал любовь потребителей – Nemoloko овсяное фруктовое «Экзотик», теперь наряду с форматом 1 л будет производиться в упаковке ёмкостью 250 мл. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

Экзотик – это легкий освежающий фруктовый коктейль на основе овса, в напитке нет ароматизаторов и красителей, а также добавленных растительных жиров (жирность 0,5% — жирность самого овса), нет соли и сахара. В составе только овёс, соки и пюре фруктов, которые обладают не только индивидуальным вкусом, но и набором полезных веществ, в итоге формируя профиль пользы продукта.

«Экзотик был выпущен в конце 2018 года, мы получаем от потребителей большое количество восторженных отзывов – комментирует начальник управления продуктового маркетинга Шмакова Елена. – Начать выпуск порционного формата стало возможным только после технического перевооружения и увеличения наших производственных мощностей. Мы не сомневаемся в востребованности этого вкуса в формате «on the go» и предполагаем, что Экзотик может потеснить популярное шоколадное Nemoloko с первой строчки рейтинга продаж формата 250 мл, которого только за 1 квартал 2019 реализовано более 2,3 млн. штук».

В компании «Сады Придонья» уверены, что Nemoloko овсяное фруктовое «Экзотик» станет отличным перекусом на ходу. Его удобно взять с собой, куда бы вы ни собирались – на учебу, работу, прогулку, тренировку, потому что полезный и вкусный продукт теперь в удобной для этого упаковке.