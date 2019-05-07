



На резонансном процессе по делу экс-судьи Городищенского районного суда Волгоградской области Татьяны Рыжих, которую обвиняют в гибели двух человек в ДТП, были озвучены доказательства со стороны защиты, сообщает корреспондент ИА “Высота 102” из зала суда. Сегодня был приобщен к делу оригинал заключения автотехнической экспертизы, проведенной по инициативе стороны защиты в 2017 году. Согласно документу, смертельный наезд на двух братьев – Василия и Виктора Егоровых, случившийся в апреле 2015 года, был совершен водителем другого автомобиля. Документ зачитал адвокат Александр Тарасов. По мнению трассологов и автотехников, пешеходы переходили дорогу, когда их сбил автомобиль “ВАЗ-2114”. Их отбросило на “KIA Sportage”, за рулем которого и находилась Татьяны Рыжих. По словам защитника, это заключение полностью противоречит выводам следователей.

Напомним, Татьяну Рыжих обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным следствия, смертельный наезд совершила Татьяна Рыжих. Затем она скрылась с места происшествия. Уголовное дело против судьи было возбуждено в начале 2016 года. Председатель СКР Александр Бастрыкин обратился с ходатайством в квалификационную коллегию судей с соответствующей просьбой. Квалификационная коллегия согласилась с доводами СК. Судебный процесс начался осенью 2017 года. Недавно Татьяна Рыжих просила квалификационную коллегию пересмотреть решение о даче согласия на привлечение экс-судьи к уголовной ответственности "по вновь открывшимся обстоятельствам". Однако решение было оставлено в силе.