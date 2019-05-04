На проспекте Жукова в Волгограде мотоциклист пострадал в ДТП

Происшествия 04.05.2019 13:31
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04.05.2019 13:31
Мотоциклист пострадал сегодня днём в аварии в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около 10 часов утра напротив дома 106 по проспекту Жукова столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. От удара мотоцикл отбросило от легковушки на несколько метров. 31-летний мотоциклист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Обстоятельства ДТП уточняются.
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