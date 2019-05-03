"После дождичка в четверг": лужа в центре Волгограда никуда не исчезла

Общество 03.05.2019 19:44
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03.05.2019 19:44
Ставшая уже знаменитой лужа во дворе дома №5 по улице Ткачева “возвращается в свои берега. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, сейчас стихийный водоём на подъездной дороге перекрыл подход только к одному из подъездов девятиэтажки. Но еще одна дождливая ночь, и добираться до своего дома “вплавь” придется жильцам и второго подъезда. Причиной всему стала забитая ливневка, о которой коммунальщики, похоже, забыли уже пару лет назад. С тех пор любой сильный дождь или таяние снега превращается для местных жителей в стихийное бедствие.
Напомним, информагентство уже не раз сигнализировало о злосчастной водной преграде, которая уже второй год не дает покоя как жильцам самого дома, так и жителям окрестностей - через этот двор люди добираются до школы и детского сада, поликлиники и рынка. И прохожим приходится либо идти по бетонной отмостке у стены самого дома, либо карабкаться по пригорку с другой стороны дороги.
“Как же я пройду. Мне ведь идти оплачивать квартиру надо. Теперь придется только в обход всего двора топать, а я в аптеку сходила и устала уже”, - сетует живущая неподалеку пенсионерка Алла Ивановна Лазарева. “Уже не первый год тут после каждого дождя эта лужа разливается - пройти невозможно”, - добавляет она.
Опасен этот водоем и для автомобилистов, в забитой ливневой канализации отсутствует часть решеток. Это уже не раз приводило к тому, что машины попадали в подводный “капкан”.
Когда об этой ситуации периодически сообщали местные СМИ, коммунальщики откачивали воду. Правда, прочисткой ливневки, которую, по словам местных жителей, они требовали и от управляющей компании, и от районной администрации, никто так и не занялся.
“Мы все время мучаемся, пройти не можем. В прошлый раз, как лужа снова появилась, тут сотрудник ЖКХ ходил все и осматривал. Я ему стала говорить, что ливневку чистить надо, так он меня матом послал.И добавил: “Тебе надо, ты и чисти, старая, или по пригорку карабкайся, или по воде плавай.” Вот так вот ”, - чуть не со слезами рассказывает пенсионерка Анастасия Сидоровна Ларкина.
Как отреагируют коммунальщики на этот раз, остается лишь догадываться. Но как показала практика, видимо, пока в дело не вмешается высокое начальство, проблемы жителей не решатся.
ИА “Высота 102” будет и дальше следить за развитием ситуации.
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