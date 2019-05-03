Общество

"После дождичка в четверг": лужа в центре Волгограда никуда не исчезла

Общество 03.05.2019 19:44
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03.05.2019 19:44


Ставшая уже знаменитой лужа во дворе дома №5 по улице Ткачева “возвращается в свои берега. Как  сообщает корреспондент ИА “Высота 102”,  сейчас стихийный  водоём на подъездной дороге перекрыл подход только к одному из подъездов девятиэтажки. Но еще одна дождливая ночь, и добираться до своего дома “вплавь” придется жильцам и второго подъезда. Причиной всему стала забитая ливневка, о которой коммунальщики, похоже, забыли уже пару лет назад. С тех пор любой сильный дождь или таяние снега превращается для местных жителей в стихийное бедствие.
Напомним, информагентство уже не раз сигнализировало  о злосчастной водной преграде, которая уже второй год не дает покоя как жильцам самого дома, так и жителям окрестностей - через этот двор люди добираются до школы и детского сада, поликлиники и рынка. И прохожим приходится либо идти по бетонной отмостке у стены самого дома, либо карабкаться по пригорку с другой стороны дороги. 
“Как же я пройду. Мне ведь идти оплачивать квартиру надо. Теперь придется только в обход всего двора топать, а я в аптеку сходила  и устала уже”,  - сетует живущая неподалеку пенсионерка  Алла Ивановна Лазарева. “Уже не первый год тут после каждого дождя эта лужа разливается - пройти невозможно”, - добавляет она.

Опасен  этот водоем и для автомобилистов, в забитой ливневой канализации отсутствует часть решеток. Это уже не раз приводило к тому, что машины попадали в подводный “капкан”. 
Когда об этой ситуации периодически сообщали  местные СМИ, коммунальщики откачивали воду. Правда, прочисткой ливневки, которую, по словам местных жителей, они требовали и от управляющей компании, и от районной администрации, никто так и не занялся. 
“Мы все время мучаемся, пройти не можем.  В прошлый раз, как лужа снова появилась,  тут сотрудник ЖКХ ходил все  и осматривал. Я ему стала говорить, что ливневку чистить надо, так он меня матом послал.И добавил: “Тебе надо, ты и чисти, старая, или по пригорку карабкайся, или по воде плавай.” Вот так вот ”,  - чуть не со слезами  рассказывает  пенсионерка Анастасия Сидоровна Ларкина.   
Как отреагируют коммунальщики на этот раз, остается лишь догадываться.  Но как показала практика, видимо,  пока в дело не вмешается высокое начальство, проблемы жителей не решатся. 
ИА “Высота 102” будет и дальше следить за развитием ситуации.


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