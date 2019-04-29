Четыре человека пострадали в ДТП с фурой в центре Волгограда (ВИДЕО)

Происшествия 29.04.2019 10:33
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29.04.2019 10:33
Сегодня в результате столкновения грузовика и легковушки в Центральном районе Волгограда пострадали четыре человека. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ДТП произошло на перекрестке улицы имени 7-ой гвардейской дивизии и проспекта Ленина. Различные травмы получили женщины 28, 26 и 23 лет, а также 24-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы в БСМП №25.
Фото: Михаил Бусалаев
Видео: ГКУ ВО "Безопасный регион"
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