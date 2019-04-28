Происшествия

В Волжском ребенок пострадал в аварии по вине “неуступчивой” матери

Происшествия 28.04.2019 10:01
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28.04.2019 10:01


В результате ДТП, случившемся в Волжском, школьник попал в больницу. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне около восьми часов вечера в Волжском на перекрестке улиц Дружбы и Пионерской.  По предварительным данным, 33-летняя женщина, управляя своим  “Skoda Yeti”,  не уступила дорогу и врезалась в “Chevrolet Lacetti”. При столкновении травмы получил ее семилетний сын.  Школьник был госпитализирован.

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