В Волжском ребенок пострадал в аварии по вине “неуступчивой” матери

Происшествия 28.04.2019 10:01
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28.04.2019 10:01
В результате ДТП, случившемся в Волжском, школьник попал в больницу. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне около восьми часов вечера в Волжском на перекрестке улиц Дружбы и Пионерской. По предварительным данным, 33-летняя женщина, управляя своим “Skoda Yeti”, не уступила дорогу и врезалась в “Chevrolet Lacetti”. При столкновении травмы получил ее семилетний сын. Школьник был госпитализирован.
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